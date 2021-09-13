PTT Üzerinden Yapılan Duyuruda "10.000 TL Hemen Hesaplara" Yatacağı Söylendi

PTT üzerinden 10.000 TL'ye kadar nakit almak isteyenlere yeni bir haber verildi. PTT üzerinden işlem yapacak olan kişilere banka hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre kredi imkanı sunacak. PTT anlaşma yaptığı Aktifbank ile birlikte, hemen kredi vereceğini duyurdu. PTT Aktifbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, SMS atarak, internet sitesine girerek ve PTT şubelerine giderek işlem yapabileceklerdir. PTT üzerinden verilen ve 10.000 TL'ye kadar anında onaylanacak olan bu kredileri alabilmeniz için banka şartlarına göre kredinizi hemen kullanabileceksiniz.

PTT üzerinden 10.000 TL aldığınızda 36 ay vadeli olarak kredi kullandırılacak. Özellikle bankalardan kredi notu düşük olmasına rağmen onay alamayan kişilere, hemen kredi kullandırılacak. PTT üzerinden 10.000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişilere, SMS ile başvuru yapıldığında hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredi kullandırılacak. PTT Aktifbank üzerinden 10.000 TL kredi başvurusu yapmak oldukça basit. SMS atarak hemen sonuç alacaksınız.

SMS Başvurusu

SMS ile PTT Aktifbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Cep telefonu üzerinden 3050 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazması yeterlidir. www.nkolaykredi.com.tr adresine girerek, 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceksiniz. Bu internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere hemen sonuç verilecek ve bu sonuca göre kredi kullanacaksınız. Düşük kredi notunuz olsa bile onay alabileceksiniz. Onaylanan krediler, PTT şubelerinden ve PTT'ye gitmeden ev, iş adresinde kullandırılacaktır. Özellikle zamanı olmayan ve kredi onayı alan kişiler, bankanın yaptığı bu kredi kampanyasına ev adreslerinde ve iş adreslerinde kullanabileceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyası Aktifbank haricinde ayrıca Denizbank, TEB ve INg Bank anlaşmaları ile de verilmektedir. Bu bankalardan da başvuru yapacaksanız, size en yakın PTT şubesine gidebilirsiniz.