İçimizden Biri ve Uzak Şehrin Masalı Dizileri Reyting Sonuçları

Pazar rekabetinde katılan 2 yeni dizi projesi daha dikkat çekti. Uzak Şehrin Masalı isimli dram projesi Fox TV ekranlarında yayına getirildi. Bunun yanı sıra, Show TV'de yayınlanan İçimizden Biri dizisi de senaryosu ile ilgi çekti. Diğer taraftan ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden İkimizin Sırrı isimli dizi ise Pazar akşamında yayınlanmaya devam ediyor.

3 dizinin de aynı günde seyirci karşısına çıkması ile rekabet ortamı oluştu ve sonuçlar merak edildi. Dram türünde yayına getirilen Uzak Şehrin Masalı isimli dizinin reyting mücadelesinde daha çok öne çıktığı bilgisine ulaşıldı. Barış Kılıç, Begüm Birgören, Aslıhan Güner ve Timur Acar'ın rol aldığı bizi diğer iki projeye göre daha iyi sonuçlar elde etti.

Dram türünde yayına getirilen Uzak Şehrin Masalı isimli televizyon dizisi projesinin çekimlerinin Kars’ta yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Günü, tüm kişiler kategorisinde ikinci olarak tamamlayan dizi, ABC1 ve AB gruplarında da 3. sırada yer aldı. Reyting sonuçlarına göre Uzak Şehrin Masalı'nın ortalama sonuçlar aldığı şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Fox TV ekranlarında Çarşamba günü final yaparak izleyici kitlesine veda eden Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisine benzer oranlar elde eden yeni dizi, ilerleyen haftalarda daha yüksek sonuçlara ulaşabilir.

26 Eylül Pazar gününde Teşkilat dizisinin ikinci sezonuna başlayacağı öğrenilmişti. İlk sezonunda reyting rekorları kıran dizi, ikinci sezonu ile bütün dengeleri değiştirebilir.

Show TV dizisi olan İçimizden Biri isimli projede Özge Yağız ile Bora Akkaş başrollerde yer alıyor. Gülümseten bir yapım olan ve seyirci kitlesinin içini ısıtan proje, ilk bölümü ile ilgi topladı. Fakat reyting oranlarında İçimizden Biri isimli dizinin iyi bir başlangıç yapmadığı şeklinde yorumlarda gerçekleşti.

Show TV dizisinin AB grubunda ve tüm kişiler kategorisinde günü 5. olarak tamamladığı öğrenildi ve dizinin ilerleyen bölümlerde elde edeceği sonuç merak konusu oldu.