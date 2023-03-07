PTT üzerinden maaş alanlara mest eden haber! Maaşa ek yarın saat 09.16'da 3.600 TL ödeniyor

Maaşa ek yarın saat 09.16'da 3.600 TL ödeniyor. PTT üzerinden maaş alanlara mest eden haber! PTT, karşılıksız destek yardımından yararlanabilmek için bazı ön şartlar gerekmektedir. Öncelik olarak aranan ölçüt yardımı alacak kişinin Türk vatandaşı olması gerektiğidir. Bunun yanı sıra yardım kampanyasından yararlanacak vatandaşların TC kimlik numarasının son hanesinin 0 ile 8 arasında olanlar başvuru yapabilecekler. E-devlet şifresi de mutlaka gerekenler arasında yer alıyor.

Nasıl Başvurulacak?

PTT bu kampanya için başvuruları sadece e-devlet sistemi üzerinden yapılacağını duyurdu. Sistem üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin öncelikli olarak bir şifre edinmesi gerekmektedir. E-devlet hesabı, şifresi olmayan kişiler maalesef ki başvuruda bulunamamaktadır. Şifre edinmiş vatandaşlar ardından sistem üzerinden gereken ön şartları sağladıkları takdirde başvuru yapabilecekler. Başvurunun sonuçları en hızlı şekilde PTT’nin açıklamasından sonra duyurulacağı açıklandı. Sonuçlar yine e- devlet sistemi üzerinden açıklanacak ve ödemeler yine PTT üzerinden yapılacak.

PTT Desteği İle Maaşa Ek 3600 TL Ödeme

Emeklilik döneminde maddi açıdan rahat bir hayat sürdürmek, pek çok kişinin hayalini kurduğu bir durumdur. Bu noktada, emekli maaşı kadar emekli promosyonları da oldukça önemli bir konudur. Türkiye'de faaliyet gösteren PTT, emeklilere yönelik yaptığı bir kampanya ile maaşa ek 3600 TL ödeme yapacağını açıklamıştır.

PTT ile anlaşma yaparak maaşını PTT üzerinden alan emekliler, bu kampanyadan yararlanabileceklerdir. PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan, ödemelerin direkt olarak hesaplara geçirileceği duyurulmuştur. Emekli kredisinden faydalanmak için ise aktif bank üzerinden maaş hesaplarının açılması ve PTT ile anlaşma yapılması gerekmektedir.

Maaş hesaplarının PTT'ye taşınmasının ardından, aktif bank devreye girerek emeklilere 3600 TL promosyon verecektir. Aktif bank tarafından yapılan açıklamada, "Emekli maaşını PTT'den alma sözü diyerek emekli müşterilere müjdeli haberi duyurdu. PTT üzerinden maaş sözüne karşılık olarak 3600 TL hediye şeklinde yapılan açıklama sonrasında emekliler konu ile alakalı haberleri takip etmeye başladı. 'Emekli maaşını PTT'den alma sözü veren kredi müşterilerimiz 3.600 TL hediye kazanıyor. Siz de en yakın PTT iş yerine başvurun, kampanyadan yararlanma fırsatını kaçırmayın' şeklinde yapılan resmi açıklama ile geri ödemesiz promosyon alınması mümkün" denilmiştir.

Emeklilik hayatının maddi açıdan daha rahat geçmesi için fırsat sunan bu kampanyadan yararlanmak oldukça kolaydır. Emekli olan vatandaşlarımızın, PTT ile anlaşma yaparak maaşlarını PTT üzerinden almaları yeterlidir. Böylece, hem maaşlarını daha rahat bir şekilde alabilirler hem de ek 3600 TL'lik bir gelir elde edebilirler.

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