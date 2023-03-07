Gece yarısı netleşti! PTT 11 bin TL ödeme yapacak! PTT üzerinden hemen TC kimlik numaranız ile alacaksınız!

PTT üzerinden hemen TC kimlik numaranız ile alacaksınız! Gece yarısı netleşti! PTT 11 bin TL ödeme yapacak! PTT’den müjde! Ödeme müjdesi bu defa da PTT’den geldi. PTT yine ihtiyaç sahiplerinin imdadına koştu! TC kimlik numarasına göre vatandaşlar 11.000 TL alabilecek. PTT’den TC kimlik numarasına göre nakit para yardımı yapılacağı duyuruldu. Başvurmanız halinde talep ettiğiniz miktar yarın banka hesabınıza hemen yatıyor. Peki, bu parayı alma şartları neler? Kimler alabilecek? Karşılıksız mı? Nereden başvuru yapılıyor? Merak edilen o soruların cevapları…

PTT’den Müjde!

PTT’nin yapmış olduğu yardımlardan sonra halk PTT şubelerine akın etmişti. PTT’den yardım eksilmedi. Yine yardıma koştu. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaş bu haberden sonra bir hayli rahatladı. PTT’nin yaptığı son açıklamaya göre TC kimlik numarasının son rakamı 0 ile 8 arasında olan vatandaşlar bu yardımdan yararlanabilecek.

Karşılıksız 11 bin TL ödeme olan yardımı alacak. Son dakika duyurusundan, açıklamasından sonra ödemeyi yapacağını duyuran PTT vatandaşlar bir hayli mutlu etti. Haberi alan vatandaşlar PTT şubelerine akın etti. PTT tarafından verileceği duyurulan destek kredisi için çok sayıda kişinin başvuruda bulunması bekleniyor. Bu konuda yapılan açıklamalar bu ödemeyi alanların çok rahat bir şekilde geri ödeyebilecekleri yönünde olmaktadır.

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