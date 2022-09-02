PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak çok kolay! Açıklama yapıldı

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için PTT üzerinden resmi olarak yeni bir açıklama geldi. PTT resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu kampanyada 40.000 TL'ye kadar bireysel müşterilere 80.000 TL'ye kadar ise emekli olan vatandaşların kendi bankasından maaş alması durumunda Kredi vereceğini açıkladı. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin kimlikleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirdikten Sonra en yüksek 36 ay vadeye kadar kredi kullanabileceği Haberi geldi.

PTT yapmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 24 ay vadeli 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kampanyalarda PTT üzerinden kredi kullanacak olan kişileri 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek hızlı bir şekilde Kredi imkanı sağlanacaktır.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Acil ihtiyacı olan ve kredi puanı düşük olan kişiler PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen işlemlerini gerçekleştirebilecek. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde hesaplarını ödemeleri alabilmektedirler.

Size en yakın PTT şubesine giderek başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi ayrıca PTT ile aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile verilecek olan bu ihtiyaç kredisini Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak istiyorsanız ücretli bir mesaj atarak 30 50 numarasını işlem yapmanız gerekiyor.

PTT yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz durumunda kimlik numaranız üzerinden sizin Kredi sicil durumunuz sorgulanarak ne kadar kredi onayı aldığınız yine kısa mesaj ile sizlere gönderilmektedir.