Emekliye t.c kimlik numarası üzerinden 12.000 TL ödeme verilecek

Garanti Bankası başlatmış olduğu kampanyada emekli olan vatandaşları 12.000 TL'ye kadar nakit ödemesi vereceğini açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte ödenmektedir.

Garanti Bankası t.c kimlik numarası üzerinden yapacağız sorgulama sonrasında emekli olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirirken başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirli Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemlerini hızlı bir şekilde yaparak 36 ay vadeli kredi ödemesi yapacak.

Emekli olan vatandaşlar için Son zamanlarda yapılan kampanyalarda en çok tercih edilen bankaların başında gelen Garanti Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştireceğini ve onaylanan bu kredileri hesaplara yatırarak da hemen aynı gün içinde kullandıracağını açıkladı.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden almanız durumunda başvurunuzu Garanti Bankası şubelerine gitmeden de hemen hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Garanti Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Kredi ödemelerinizi hemen hızlı bir şekilde yapabilecek onaylanan bu krediyi de hesabınıza yatırarak kullanmış olacaksınız.

Garanti Bankası şubeleri üzerinden de 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri verilirken banka müşterisi olmayan vatandaşlar emekli maaşını bu bankaya taşıyarak 7.000 TL'ye varan Emekli promosyonu alabilir 100.000 TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi kullanabilirler.