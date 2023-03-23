PTT üzerinden bu ay içerisinde verilecek olan kredi limitleri belli oldu, 50 ve 100.000 TL arasında ödeme...

PTT nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni kampanyada 50 ve 100.000 TL arasında ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilecek ve ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli olarak sizlere sunulacaktır. PTT ile birlikte anlaşma yapan Aktif Bank arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da PTT'nin vermiş olduğu bu Kredi kampanyasına katılabileceksiniz.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sizler de işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirerek üç ay ertelemeli bu Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. PTT üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları mesajlar ile birlikte Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler ve bankaya gitmeden istedikleri zaman ödeme alabilmektedirler.

PTT Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız için 30 50 numarasına PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunmanıza olanak sağlayacak ve t.c kimlik numaranı üzerinden 100.000 TL'ye kadar ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler öğreneceksiniz. PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlemleri gerçekleştirilecek ve bankalara gitmeden Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılabilecektir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olması halinde düşük kredi notu olsa bile emekli maaş hesapları üzerinden denedikleri zaman kredi başvurularını yapabilecekler ve bankaya giderek işlemlerini gerçekleştirerek bu bankalardan istedikleri zaman nakit kredi kullanabileceklerdir.