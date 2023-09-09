PTT, 10.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için belirli politikalara uygunluklarına bağlı olarak hızlı ödeme seçenekleri sunuluyor. PTT ve Aktifbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyası, nakit kredi ihtiyacı olan herkes için 10.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sağlıyor.

Başvurular, PTT ve Aktif Bank üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını tamamladıktan sonra cep telefonları üzerinden SMS ile de kredi başvurusu yapma olanağına sahipler. Başvuruları değerlendirilen ve belirli banka şartlarına uygun olan herkes, aynı gün içinde kredi ödemelerine kavuşabiliyor.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için birkaç önemli şart bulunuyor. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşından büyük olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor. Ayrıca herhangi bir bankada icralık dosyalarının olmaması da başvuruların onaylanmasını kolaylaştırıyor.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler PTT üzerinden SMS ile başvuruda bulunabilirler. Bu işlem için PTT yazıp bir boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını Aktif Bank SMS numarası olan 3050'ye göndermeleri yeterlidir.

Emekli maaşı alan vatandaşlar da bu kampanyadan faydalanabilirler. Emekli maaşlarını PTT üzerinden alanlar, maaş hesapları üzerinden kolayca işlem yaparak ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ancak, emekli kredisi almak isteyenlerin önce emekli maaşlarını PTT şubesine taşımaları gerekmektedir.