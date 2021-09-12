PTT Tüm Banka Borçlarını Kapatıyor, Müjdeli Haber Geldi, Son Dakika Duyuru

PTT tüm borçları kapatıyor. Müjdeli Haber geldi. PTT üzerinden kredi alacak olan emeklilere tüm banka borçları artık kapatılarak Kredi ödenecek. PTT üzerinden yapılan son dakika haberi ile birlikte emekli olan kişilere verilen aktif bank ihtiyaç kredisi artık diğer bankadaki borçlarınızı kapatarak sizlere ödenecek.

PTT ile aktif bank arasında yapılan antlaşma ile birlikte emekli olan kişilerin PTT üzerinden emekli maaşı alması durumunda 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi verilmektedir. 80.000 tl ye kadar emekli kredisi alacak olan kişiler en yakın PTT şubesine giderek emekli maaşı PTT üzerinde olması durumunda gişe bölümünden başvuru yapabilecek.

PTT emekli kredisi başvurusu yaptıktan sonra aynı gün içerisinde değerlendirmeye alınacak ve sizin tüm diğer banka borçlarımız da hesaplanarak bu şekilde kapatmalı olarak Kredi kullandırılacaktır.

PTT emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

emekli olan kişiler için en kolay kredi veren bankalar dan bir tanesi olan PTT kurumu aktif bank antlaşması ile emekli olan müşterilerine yüksek limitli ve düşük faizli krediler kullandırıyor. PTT üzerinden maaş alan emekliler tüm banka borçlarını kapatarak kredi almak istiyorlarsa emekli kredileri ne başvuru yapabilir ve 80 bin TL'ye kadar onay alabilirler. 80.000 tl ye kadar emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine gidebilir veya PTT şubesine gidecek zamanınız yok ise SMS atabilirsiniz.

Sms ile PTT emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu sunacak ve onaylanan tutar kadar kredinizi de hemen sizlere ödeyecektir.

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler sadece aktif bank üzerinden kredi almıyor. Banka ayrıca diğer anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden de emeklilere krediler veriyor. Size en yakın PTT şubesine giderek emekli kredileri hakkında detaylı bilgileri alabilir, tüm banka borçlarınızı kapatarak kredi kullanmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. PTT emekli kredilerinde en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yapılırken ilk taksit ödemelerinde ise 3 ay erteleme yapma imkanı bulunmaktadır.