Afgan Muhalifi Amrullah Salih'in Kardeşi Taliban Tarafından İdam Edildi

Yeğeni, Taliban'ın eski Afganistan cumhurbaşkanı yardımcısı ve İslamcılara karşı direniş hareketinin önde gelen isimlerinden Amrullah Salih'in kardeşini idam ettiğini söyledi.

Rohullah Azizi, Panjshir vadisindeki bir kontrol noktasında durdurulduktan sonra gruptan militanlar tarafından vurularak öldürüldü.

Ebadullah Salih, Reuters haber ajansına gönderdiği kısa mesajda, "Amcamı idam ettiler" dedi. “Dün onu öldürdüler ve gömmemize izin vermediler. Vücudunun çürümesi gerektiğini söyleyip durdular.”

Associated Press'e, öldürüldüğünde amcasının nereye gittiğinin belirsiz olduğunu söyledi. Taliban bilgi servisi Alemarah'ın Urduca dilindeki hesabı, “raporlara göre” Azizi'nin vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Amrullah Saleh, tam olarak nerede olduğu belirsiz olsa da hala kayıplara karıştı. Kabil'in düşmesinden bu yana kendini Afganistan'ın başkan vekili ilan etti ve Panjshir vadisinde Afganistan'daki Ulusal Direniş Cephesi'nden (NRF) bir grup savaşçıya liderlik ediyor.

Geçen hafta Euronews'e verdiği demeçte, Taliban'ın resmi olarak İslam emirliği ilan etmesine ve bir hükümet kurmasına rağmen direnişin bitmediğini söyledi. Bay Saleh, o zamandan beri geri çekilme şekli için özür dileyen eski cumhurbaşkanı Eşref Ghani gibi ülkeden kaçmayacağını vurguladı.

Yayıncıya verdiği demeçte, "Ben [Mücahid lideri] Ahmed Şah Mesud'un bir askeriyim ve sözlüğünde kaçmak, sürgüne gitmek ve ülkeyi kötü anlarda terk etmek diye bir şey yoktu" dedi. "Eğer kaçmış olsaydım, fiziksel olarak hayatta olabilirdim, ancak dünyanın herhangi bir köşesine ulaşır ulaşmaz anında ölürdüm."

Afganistan'ın komşu Tacikistan büyükelçisi Muhammed Zahir Ekber Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Salih'in Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından Panjshir eyaletinde kaldığını ve "geçici olarak cumhurbaşkanının görevlerini yerine getirdiğini" söyledi.

NMG, Taliban'ın 6 Eylül'de bölgesel başkent Bazarak'ı ele geçirmesine rağmen Panjshir vadisinin "her yerinde" kaldıklarında ısrar ederek, Taliban'ın tüm ülkenin kontrolünü ele geçirme iddiasına karşı çıktı.

Seyrek, dağlık bölge, yakın tarihte geleneksel olarak isyancı grupların odak noktası olmuştur. Taliban yönetiminin önceki döneminde faaliyet gösteren askeri grupların koalisyonu olan Kuzey İttifakı, bölgeyi 1996 ve 2001 yılları arasında bir üs olarak kullandı.

NRF geçen hafta, Taliban'ın yeni geçici hükümetini "gayrimeşru" olarak kınadı ve ülkenin İslamcı yöneticilerine karşı ülke çapında bir ayaklanma çağrısında bulundu.

“Modern bir Taliban anlatısı sona erdi. Grubun sözcüsü Ali Maisam Nazary, Agence France-Presse haber ajansına verdiği demeçte, kapsayıcı bir hükümetten yana bir Taliban yok” dedi. Bu bir parya hükümeti, gayrimeşru bir hükümet olacak” dedi.