Bankamatik kartı kullanan kişiler dikkat! 3 bankadan sizlere ödeme haberi geldi! Hesaba bugün ödeme!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 3 banka tarafından başlatılan yeni kredi kampanyası ile ilgili haberler yayınlandı. Bankamatik kartı ve kredi kartı düzenli kullanımı olan vatandaşlar, Garanti BBVA Bankası, Akbank ve QNB Finansbank tarafından sunulan bu kredi imkanlarından yararlanabilirler.

Garanti BBVA Bankası, müşterilerine 7/24 hizmet veren mobil uygulama üzerinden 25000 TL'ye kadar kredi ödemesi sunuyor. Banka hesabı olan vatandaşlar, internet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla kolayca başvuruda bulunabilir ve en düşük faiz oranlarından faydalanarak kredilerini geri ödeyebilirler.

Akbank, direkt uygulama üzerinden başvuru yapılabilen bir kredi kampanyası sunuyor. Bankamatik kartı hesabına sahip olan vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması şifresini alarak başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Başvuruların hemen ardından banka şubelerine gidilerek işlemler tamamlanabilir.

QNB Finansbank, TC kimlik numarasına gönderilen bir mesajla kredi başvurularını hızlıca onaylayan bir sistem sunuyor. Mesaj gönderildikten kısa süre sonra vatandaşlar, kredi onayı hakkında bilgi alarak 50000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler.

Bu kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı ve kolay bir şekilde kredi imkanı sunuyor. Bankamatik kartı ve kredi kartı düzenli kullanımı olan vatandaşlar, faiz oranlarından faydalanarak, 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme planlarıyla kredi kullanabilecekler.

Başvuruları Onaylananlara 25.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi

Bankamatik kartı sahiplerine müjdeli haber! Ülkemizdeki üç büyük banka, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar ödeme yapacaklarını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, bankalar üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkes, uygun faizlerle ve 36 ay vadeye kadar ödeme alabilecek.

Garanti BBVA Bankası

Garanti Bankası, müşterilerine 7/24 hizmet veriyor. Hesabı olan vatandaşlar, internet şubesine veya bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak 25.000 TL kredi ödemesi alabilecekler. Garanti Bankası, en düşük faiz oranlarıyla avantajlı kredi kampanyaları sunuyor ve geri ödeme tablosunu 36 aya kadar uzatabiliyor.

Akbank

Akbank, direkt uygulaması üzerinden ödeme yapacak. Başvurularınızı yapmak için bankamatik kartınızın hesap bilgilerine ihtiyacınız var. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurularınızı hemen gerçekleştirebilir ve banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, kredi onayınız hakkında bilgilendirme yapacak. Kredi notunuza bağlı olarak, 50.000 TL'ye kadar ödeme yapabileceksiniz.