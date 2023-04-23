PTT TC Kimlik Rakamlarına Bakarak Ödeme Yaptı! Son Hanesi 1-2-3-4-5-6 Olanlar Para Alıyor

PTT, son dönemde düzenlediği kampanyalarla vatandaşların kredi kullanımını teşvik etmeye devam ediyor. Yeni kampanyası kapsamında, bireysel müşterilerine 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kampanya dahilinde, uygun faiz oranları ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri de bulunuyor.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle PTT şubesine gitmeleri ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekiyor. Aktif Bank iş birliğiyle gerçekleştirilen kredi başvurularında, vatandaşlara 3 ay erteleme imkanı da sağlanıyor.

PTT'nin cep telefonu üzerinden SMS yoluyla yapılan başvuruları da kabul ettiği belirtiliyor. Bu yöntemle başvuru yapmak isteyenlerin "PTT [boşluk] TC kimlik numarası" şeklinde bir mesaj göndermeleri yeterli oluyor. Başvurular onaylandığında, vatandaşlar uygun faiz oranlarından yararlanarak nakit kredilerini kullanabiliyorlar.

Kampanya dahilinde, en yakın banka şubesine giderek veya SMS yoluyla başvuru yapan tüm bireysel müşterilere, uygun faiz oranları ve 36 ay vadeli ödeme imkanı sunuluyor. Başvuruların onaylanması halinde, kredi ödemeleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

PTT'nin yeni kampanyasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlar, uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle kolayca nakit kredi kullanabiliyorlar. Başvuruları PTT şubeleri veya SMS yoluyla yapmak mümkün oluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen herkesin, bireysel müşteri olması ve banka şartlarına uygun olması gerekiyor.

PTT, Vatandaşların Nakit Kredi İhtiyaçlarını Karşılamaya Devam Ediyor

PTT, son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalarla birlikte vatandaşların kredi ihtiyaçlarını uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla karşılıyor. Yeni kampanyasıyla birlikte PTT, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi sunuyor. Ayrıca kredi ödemeleri için 36 ay vadeli ödeme seçenekleri ve 3 ay erteleme fırsatı da sunuluyor.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar öncelikle bireysel müşteri olmalı ve en yakın PTT şubesine kimlikleriyle birlikte başvuru yapmalıdır. PTT, başvuruları Aktif Bank aracılığıyla gerçekleştirerek uygun faiz oranlarıyla kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Cep telefonu üzerinden de kredi başvurusu yapmak mümkündür. Sadece PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra kendi TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz yeterlidir. Başvurusu onaylanan tüm vatandaşlar, uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuru sonrası en yakın PTT şubesine giderek veya banka personelini adresinize davet ederek nakit kredi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

PTT'nin ihtiyaç kredisi kampanyası, vatandaşların nakit kredi ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamak için tasarlanmıştır. Banka şartlarına uygun olan bireysel müşteriler, PTT’nin yapmış olduğu kampanyalar sayesinde ihtiyaç kredisi kullanarak hayallerine bir adım daha yaklaşabilirler.