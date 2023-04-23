Halkbank Bankamatik Kartı Olan Kişilere Duyuru Yaptı! 2000 TL Ek Ödeme Verecek!

Halkbank, alışveriş yapmayı daha avantajlı hale getirmek isteyenler için özel bir kampanya düzenliyor. Kampanyaya katılanlar, 5000 TL'lik alışveriş için 400 TL ParafPara kazanırken, 20.000 TL'lik alışveriş için 2.000 TL ParafPara kazanabilecekler. Kampanyaya katılmak için ise yapmanız gerekenler oldukça basit.

Kampanyaya katılmak isteyenler, kredi kartlarının son altı hanesiyle birlikte "5000 123456" gibi bir mesajı 3404'e göndererek başvurularını yapabilirler. Söz konusu SMS, bankanın sistemine ulaştıktan sonra, müşteriye kayıt olduğuna dair bilgi verilir.

Kampanyaya sadece bireysel asıl Paraf ve Parafly kredi kartları katılabiliyor. Halkcardlar, ticari kartlar, sanal kartlar ve ek kartlar ise kampanyaya dahil olamıyor. Ayrıca, söz verilen kartın açık ve kullanılabilir olması gerekiyor. Söz verilen kartın kapanması veya vade tarihinin geçmesi durumunda, verilen söz tutulamayacak.

Kampanyaya katılan müşteriler, kazandıkları ParafPara tutarını, kayıt yaptırdıkları karta 12 ekstre dönemi boyunca her ekstre döneminde verilen harcama sözü kadar alışveriş yaparak kullanabilirler. Alışverişlerin kampanyaya kayıtlı karta veya kayıtlı karta bağlı ek kartlarla yapılması gerekiyor. Söz verilen karta bağlı ek kartların, sanal kartların alışverişleri ve NFC ile yapılan işlemler ise harcama sözü tutarına dahil oluyor.

Kampanya kayıttan sonraki ilk ekstre kesimiyle başlıyor ve 12 ekstre dönemini kapsıyor. Kampanyaya katılmak ücretsiz ve Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden yurt içinden gönderilen SMS'lerle yapılıyor.

Halkbank'ın kampanyası, alışveriş tutkunlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Siz de kampanyadan faydalanmak için hemen kredi kartınızın son altı hanesiyle birlikte 3404'e SMS gönderin ve ParafPara kazanmanın keyfini çıkarın!