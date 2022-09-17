17-30 Eylül Arasında Hesaplarınıza 23000 TL Ödeme Yattı! Sizlerde Kontrol veya Başvuru Yapın!

17 ve 30 Eylül arasında başvurularını gerçekleştirerek 23.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Akbank yeni bir kampanya hazırladığını resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. 17 ve 30 Eylül arasında başvurularını gerçekleştirerek 23.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapacakları başvurularda daha düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanırken kredi notu uygun olan kişilerin kredi puanına göre faiz oranlarından yararlanacağını da söyleyebiliriz. 17 ve 30 Eylül arasında başvurularını gerçekleştirerek 23.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredileri hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

17 ve 30 Eylül arasında başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar Akbank SMS kredi servisini kullanarak da istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebiliyor. Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada sms ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde SMS ile kredi onayı verip aynı dakikada banka şubesinden krediyi kullanmanız istenmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakın ve daha sonra kendi kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25 numarasını bu mesajı gönderin. 44 25 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı almanız durumunda Akbank sizlere hemen aynı gün içinde sonuç verir ve onaylanan krediyi de yine isteyen vatandaşların hesabı olması durumunda da Akbank direkt uygulaması üzerinden kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Kısa süreli olarak sürecek olan bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri kampanyalardan ayrıca internet siteleri üzerinden de işlem yaparak katılabileceğini söylemek isteriz.