PTT, müşterilerine özel bir kredi kampanyası duyurdu. İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, PTT ve Aktif Bank iş birliği ile başlatılan kredi kampanyası kapsamında, 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler.

Basit ve Hızlı Kredi Başvurusu

PTT ve Aktif Bank iş birliği ile gerçekleşen bu kampanya kapsamında, nakit ihtiyaçları olan vatandaşların sadece TC kimlik numaraları ile hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusu yapmaları mümkün hale geldi. Başvurularını gerçekleştiren ve banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde alabilecekler.

SMS ile Kredi Başvurusu İmkanı

PTT, bu kampanyası kapsamında SMS ile kredi başvurusu yapma imkanı da sunuyor. PTT yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı ekleyip, Aktif Bank'ın 30 50 numarasına SMS göndermeniz durumunda, kredi başvurunuz hemen değerlendirmeye alınacak ve nakit onayı alabileceksiniz.

Emeklilere Özel Kredi Fırsatı

Emekliler de bu kampanyadan yararlanabilecek. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, kredi başvurularını emekli maaş hesapları üzerinden gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecekler. Onaylanan krediler istenildiği zaman hesaplara yatırılabilecek. Eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden almak ve emekli kredisinden yararlanmak istiyorsanız, emekli maaşınızı PTT şubesine taşımanız gerekiyor.

PTT'nin bu özel kredi kampanyasını kaçırmayın! TC kimlik numaranızla 10.000 TL'ye kadar kredi kullanma fırsatını yakalayın ve nakit ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın!