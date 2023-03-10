PTT TC Kimlik Numarası 1-2-3-4-5-6 ile Bitenlere 24000 TL ödeme vereceğini açıkladı!

PTT üzerinden başlatılan yeni Kredi kampanyasında 24.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve nakit kredi ödemeleri gerçekleştirilerek bankalardan uygun faizlerle kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı düşük olmaları durumunda bile başvurularına bu banka üzerinden gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabileceği ve onaylanan bu kredileri gerçekten hesaplarını yatırarak kullanabileceği de açıklandı. banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar 24.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmaları için uygun faizlerle kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirler ve nakit kredi ödemelerinden faydalandırarak vatandaşlara Kredi notu düşük olsa bile ödeme vermektedirler.

TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte Kredi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapmak isteyen vatandaşlara hemen ödeme verileceği duyuruldu. t.c kimlik numaranız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya hazırlandı.

24.000 TL'ye kadar ödeme olabileceğiniz ve kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız 36 ay vadeli Kredi başvurusunu Cep telefonunuz üzerinden sms ile şu şekilde yapabilirsiniz. PTT yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.