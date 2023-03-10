Akbank ve Denizbank Yaptığı yeni kredi kampanyasını duyurdu: 10 bin TL nakit belgesiz olarak verilecek

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada uygun faizlerle kredi ödemeleri alacak olan vatandaşlara 10.000 TL nakit kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Akbank ve Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka kredi notu uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve bu bankalardan diledikleri zaman ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak en düşük limitlerde de kredi ödemelerinde hemen sonuç alabileceklerdir. Akbank ve Denizbank yapmış olduğu son kampanyada daha önce kendi bankalarından kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 10.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini duyurdu.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz işlemlerinizi gerçekleştirmek için kredi başvurusunda bulunabilecek ve nakit kredi ödemelerinizden faydalanarak bu iki banka üzerinden hemen 10.000 TL 36 ay vadeli ödeme alabileceksiniz. Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi puanı İhtiyaç Kredisi olarak 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlara en düşük faiz oranları ile birlikte yararlanarak Kredi imkanı sağlamaktadır.

Akbank ve Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirerek vatandaşlara cep telefonları üzerinden sms ile işlem yapabilirler ve kredi kullandırmalarına olanak sağlamaktadırlar. SMS ile kredi başvurusunu Akbank üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasını göndermesi yeterlidir.

Denizbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa şubelere gitmeden cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabiliyor. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara bankalar belirtilen politikalar dahilinde ödemeleri hızlı bir şekilde verecek ve nakit kredi ödemeleri hemen hesapları yatırılacaktır. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin.