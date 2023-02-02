PTT şubesine giderek ibraz ettirin 2.500 TL'nizi hemen alın! Devletten hanelere ödeme başladı

Devletten hanelere ödeme başladı. PTT şubesine giderek ibraz ettirin 2.500 TL'nizi hemen alın! Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım çerçevesi adı altında birtakım ödemeler yapmaktadır. Bu yardımları müjde şekline vatandaşlara duyuran devlet yetkilileri yardım şartlarını taşıyan hanelerin bu yardımdan faydalanabileceğini duyuruyor. Farklı isimler altında Aile Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için hanede yaşayan kişi ve çocuk sayısına göre değişen farklı miktarlarda ödemeler yapmaktadır. Doğalgaz Tüketim desteği ödemesi de bunlardan bir tanesi olarak dar gelirlinin yüzünü güldürmektedir.

Devlet 2500 TL Ödemeyi Kimlere Yapıyor?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğalgaz faturaları da dar gelirlinin canı sıkmaya başladı. Belli şartları taşıyan kişiler için devlet 2500 TL doğalgaz faturasına destek amaçlı ödeme yapmaya başladı. Eylül ayında başlayan başvurular hale devam etmektedir. İster kiracı olsun ister ev sahibi olsun şartları taşıyan herkes başvuru hakkına sahiptir.

2500 TL Almanın Şartları Nelerdir?

Devletin verdiği 2500 TL almanın ilk şartı T.C. vatandaşı olmaktır. Diğer şartlar şu şekildedir;

ü İlçe veya beldede ikamet edecek ve doğalgaz aboneliği olacak.

ü Fatura mesken abone grubunda yer alacak.

ü Hane içinde 5 kişi ikamet ediyor olacak.

ü Sosyal yardımlaşma vakfının değerlendirip hak sahibi olduğuna karar vermesi gerekmektedir.

Ödemeler iki taksit şeklinde olacak ve hak sahipleri faturalarını PTT şubesine götürerek ibraz ettirip yardımdan faydalanabileceklerdir.2500 TL devlet ödemesi için e devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

