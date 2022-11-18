PTT şubelerine gidin aylık 1.144 TL ödeyin çalışmadan emekli olun! Al gülüm, ver gülüm emeklilik geldi!

Al gülüm, ver gülüm emeklilik geldi! PTT şubelerine gidin aylık 1.144 TL ödeyin çalışmadan emekli olun! Hayatlarının bir döneminde sigorta girişi bulunan ama hastalık gibi bazı zaruri sebeplerden dolayı işinden çıkmış ve iş hayatına geri dönememiş kimseler de prim ödemesi yaparak emekli olma şansı kazanabiliyorlar. Eğer bir dönem çalıştıysanız ve emeklilik yaşınız geldiyse mutlaka bir SGK genel müdürlüğüne gidip bu konu hakkında yardım istemeyi unutmayın.

Nasıl Müracaat Edilir

İsteğe bağlı emekli olmak ya da prim günü ödemek için yapmanız gereken tek şey en yakın SGK genel müdürlüğüne gitmek ve bunun için bir dilekçe doldurmaktır. Bu işlemi yaptıktan her ay SGK’nın mobil ödeme sistemi üzerinden ya da PTT şubelerinden priminizi yatırarak emekli olmaya adım adım yaklaşabilirsiniz.

Üstelik priminizi ödediğiniz sürece sağlık hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Günümüzde sigorta primi en düşük 1.144 TL en yüksek ise 8.500 TL olarak belirlenmiştir.

Unutmayın ki ne kadar yüksek prim öderseniz emeklilik maaşınızda ona göre değişecektir. Daha öncesinde çalışmış olan kimselerde aynı şekilde genel müdürlüklerden başvuru yapıp ödemedikleri primleri borçlanma yoluna gidebilirler.

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