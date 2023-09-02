PTT üzerinden başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında 10.000 TL ve 100.000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bu hafta içerisinde düşük faizlerle ihtiyaç kredisi ödemeleri verileceği açıklandı. PTT üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm bireysel müşteriler için yapılan bu Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verileceği ve bu krediler hesaplara yatırılarak yapılandırılacağı duyuruldu.

PTT KREDİ KAMPANYASI ÇOK TERCİH EDİLİYOR

PTT üzerinden yapılan yeni kampanyada özellikle 18 yaş üzerinde olan ve banka kredi puanı düşük olması durumunda Kredi kullanamayan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği bir kampanya hazırlandı. PTT üzerinden başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyası 2023 yılında en çok tercih edilen kampanyaların başında gelmekte olup aktif Bank aracılığı ile birlikte vatandaşlara sunulmaktadır. PTT hem bireysel müşterilere hem de emekli olan vatandaşlara yüksek limitli krediler vererek nakit kredi kullanmanızı istiyor.

PTT ve aktif Bank arasında başlatılan bireysel tüketici kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların cep telefonları üzerinden atacakları mesaj ile birlikte de kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. PTT üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

PTT ve aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ihtiyaç kredisini hesaba yatıracaktır. PTT ve aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan bireysel tüketici kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi ödemesi verilecek ve 100.000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde sizlere 24 ay vadeli olarak Kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.