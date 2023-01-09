PTT şubeleri önleri dolup taştı: 7 gün daha sürecek, Kuyruğa girmeden de başvuru yapabilirsiniz

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasını başlattığını açıkladı. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Ptt kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri veriliyor.

Ptt ve aktif Bank arasında yapılan bu kampanyada banka ve PTT şubelerine gitmeden de artık SMS ile başvuru yapmanız mümkün olmaktadır.

Ptt, İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara bankalar düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapabilir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz.