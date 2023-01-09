Ziraat Vakıfbank Halkbank 2023 yılı emekli promosyon rakamları belli oldu! Emekliler bayram etti!

Temmuz ayında düzenlenen emekli promosyon ödemeleri 7500TL ile 8000TL arasındayken, 3 ocaktan itibaren uygulanacak olan emekli maaşı zammı ile birlikte en düşük emekli maaşı alan kişi yaklaşık 10000TL tutarında emekli promosyon ödemesi alıyor. Peki, EYT’liler emekli promosyonu alabilir mi? EYT’liler için 2023 yılında sevindirici bir haber daha veriliyor. Milyonlarca kişi yaşa takıldığı için emekli olmayı beklerken, Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile yaş şartı kaldırıldı. Yaşa takılmadan emekli olmaya hak kazanan EYT’liler, bankaların hazırladığı emekli promosyon ödemelerini almaya hak kazanabiliyor.

Ziraat Bankası Promosyon Ödemesi

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında ödeme yapılıyor.

Vakıfbank Promosyon Ödemesi

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL ödeniyor.

Halkbank Promosyon Ödemesi

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL alınıyor.

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