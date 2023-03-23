PTT şartsız ve mülakatsız olmak üzere binlerce personel alımı için detay verdi! İşte kadrolar ve yeni şartlar

Kadrolar ve yeni şartlar... PTT şartsız ve mülakatsız olmak üzere binlerce personel alımı için detay verdi! Ülkemizde bir çok iş için sınavla alım yapılırken bazı kurumlarda çalışacak kişiler için sınav şartı aranmamaktadır. Bu konu alım yapanlardan biri de PTT’dir. PTT büro ve gişe memuru alacağını duyurdu. Bu kişilerin alımında PTT sınav şartı getirmedi. PTT’nin alacağı personel için gerekli olan diğer şartların neler olduğu merak edilmeye başlandı. Bu konuda çokça araştırma yapanlar bu işe başvurarak iş sahibi olmayı hedeflemektedir.

PTT Boş Kontenjanlara Kimler Başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün almamış olan TC vatandaşı olan askerliğini yapmış olan, herhangi bir zorunlu hizmet sorunluluğu olmayan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, şu anda herhangi bir yerde çalışmıyor olan, emekli olamamış, adli sicil kaydının temiz olan kişilerin bu işler için başvuruda bulunacakları ifade ediliyor.

Bu şartları taşıyan kişilerin alımlarının mart 2023 tarihinde yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca boş pozisyonlardaki iş durumlarına göre eğitim seviyesinin ve sınav durumunun değişebileceği de ifade edildi. Ayrıca alınacak işler için başvurunun çok olması durumunda ise sözlü veya yazılı sınav yapılabileceği açıklandı.

PTT tarafından yapılan açıklamada başvuru tarihleri henüz ilan edilmediği için, başvuru için gerekli olan belgelerin hazırlanması için vakit kaybedilmeden hazırlıklara başlanmalıdır. Başvurular belgeler İnternet üzerinden de yapılabilecektir. PTT sınavsız KPSS şartsız olarak personel alımıyla ilgili olarak yakın zamanda açıklama yapacak.

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