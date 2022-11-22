PTT personel alımı son dakika Meclis'e geldi! PTT 55.000 personel alımı müjdesi! İşte kadrolar, başvuru şartları

PTT 55.000 personel alımı müjdesi! PTT personel alımı son dakika Meclis'e geldi! İşte kadrolar, başvuru şartları... PTT yeni dönem personel alımı bağlamında beklentiler meclise geldi. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 senesi bütçesi görüşüldü. Görüşülen bütçede PTT personel alımı gündeme geldi. 2018 senesinden bu yana personel alımı yapmayan PTT'nin personel alımı yapması için talepler Bakan Adil Karaismailoğlu'na iletildi.

Son olarak 2018 senesinde personel alımı yapan PTT , o tarihten bu yana hala personel alımı yapmadı. 50 binden çok olan PTT'nin personel sayısı, 4 yıl içerisinde 40 bine kadar geriledi ve şimdi PTT içeriğinde 40 bin seviyesinde personel ve işçi çalışmaktadır. Büro personeli, uzman , güvenlik görevlisi, şoför, postacı ve mühendis ile başka kadrolara alım bekleniyor.

PTT personel alımı konusu ile ilgili Ulaştırma , Haberleşme ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na gelen bu suallere önümüzdeki günlerde yanıt vermesi gerekiyor.

PTT’de İş Başvuruları Nerelere Yapılacak?

Ön başvurunun internet üzerinden mümkün olacaktır. İstenen şeyler ve şartlar PTT sitesinden en doğru şekilde öğrenilebilmektedir. Belgelerin bir an önce hazırlanarak başvurunun gerçekleştirilmesi en doğrusudur.

Sosyal güvenceleri ve dolgun maaşları sayesinde kamu çalışanları toplumda en rahat durumda olanlar arasına girmektedir. Birçok aile bu yüzden çocuklarının kamuda çalışmasını arzu etmektedir. İş bulmanın bu kadar zorlaştığı günümüzde, bu hayali iş arayanlar da kurmaktadır.

Bu yüzden çok kısa zamanda başvuruların olacağı düşünmekteyiz. Tüm iş arayanları gerekli başvuru için gerekli belgeleri bir an önce hazırlaması gerektiğini anımsatalım. Görünen o ki, birçok kişi tarafından başvuru yapılacaktır.

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