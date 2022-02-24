Ziraat Bankası hesabı bulunan kişiler Dikkat! Bankadan açıklama yapıldı ve başvuru yapmayanlar var. Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklamada, banka hesabı olan vatandaşların alabilecekleri 10.000 TL düşük faizli nakit kredi kampanyası için bu ay sonuna kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Nakit ihtiyaçları için şubat ayı itibarıyla başlayan bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka hesapları olması ve maaş müşterisi olması durumunda hemen onay alabilecek ve düşük faizlerle devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası, vatandaşların yanında olmaya devam etmektedir. Ziraat Bankası, emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin acil ihtiyaçları olması durumunda başvuru yapacakları, bankaların başında gelmektedir. Şubat ayı itibariyle başlayan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 10 bin TL'ye kadar ödeme verebileceği ve bu ödemelerin düşük faiz oranları ile yapılabileceği haberi gelmişti. Bu şekilde başvuru yapacak olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden hızlı bir şekilde nakit ödemesi alabiliyor.

Ziraat Bankası Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların nakit ihtiyaçları olması durumunda hızlı bir şekilde bankadan internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde Ziraat Bankası üzerinden 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabildiğiniz gibi, ayrıca size yakın olan bir banka şubesine giderek tek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankasının yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda daha yüksek limitlerde de uygun faizlerle kredi kullanabiliyor.