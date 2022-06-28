G7 ve BM, Kremenchuk Alışveriş Merkezine Yapılan 'Acı Verici' Rus Saldırısını Kınadı

G7 liderleri, kalabalık bir Ukrayna alışveriş merkezine yönelik ölümcül bir Rus füze saldırısını “iğrenç” bir savaş suçu olarak kınadı.

Almanya'da bir toplantı yapan G7 liderleri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve saldırının sorumlularından hesap sorulacağı sözünü verdi.

Kremençuk kentine düzenlenen baskınlarda en az 18 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı.

G7'den yapılan açıklamada, "Masum sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılar bir savaş suçu teşkil ediyor" denildi.

Ukrayna, Rusya'yı kasıtlı olarak sivilleri hedef almakla suçladı ve Başkan Volodymyr Zelenskyy, Telegram'da yayınlanan akşam yayınında "Avrupa tarihinin en küstah terör eylemlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Daha önce alışveriş merkezinin düzinelerce kurtarıcı ve dışarıda bir itfaiye aracıyla alevler içinde kalmasının videosunu paylaşan Zelenskyy, "Huzurlu bir kasaba, sıradan bir alışveriş merkezi - içeride kadınlar, çocuklar, sıradan siviller" dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, alışveriş merkezinin Rusya'nın Kaluga bölgesindeki Shaykovka havaalanından uçan Tu-22M3 bombardıman uçaklarından ateşlenen iki uzun menzilli X-22 füzesi tarafından vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü, Kremençuk'taki bir silah deposuna füze attığını ve müteakip mühimmat patlamasının yakındaki bir alışveriş merkezinde yangını tetiklediğini söyledi.

“Kremençuk'ta Rus kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alınan silahların depolandığı bir silah deposunu yüksek hassasiyetli hava tabanlı silahlarla vurdu. Moskova Savunma Bakanlığı, Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, hassas saldırı sonucunda depoda yoğunlaşan Batı yapımı silah ve mühimmatın vurulduğunu söyledi.

Batı silahları için depolanmış mühimmatın patlaması, deponun yanında bulunan ve çalışmayan bir alışveriş merkezinde yangına neden oldu” dedi.

Salı günü erken saatlerde Rusya'nın Birleşmiş Milletler büyükelçi yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Twitter'da kanıt göstermeden saldırının "Ukrayna provokasyonu" olduğunu yazdı.

İttifakın Madrid'de Salı günü başlayacak toplantısına atıfta bulunarak, "Tam olarak Kiev rejiminin NATO Zirvesi'nden önce dikkatleri Ukrayna'ya odaklaması için ihtiyaç duyduğu şey" dedi .

Bavyera Alpleri'ndeki G7 toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kremençuk saldırısının Putin'in "gaddarlığının ve barbarlığının derinliklerini" gösterdiğini söyledi.

"Putin, davranışının Birleşik Krallık ve diğer tüm G7 ülkelerinin gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olduğu kararlılığını güçlendirmekten başka bir işe yaramayacağının farkına varmalı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dünyanın "dehşete düştüğünü" söylerken, BM başkanı Antonio Guterres'in ofisi saldırıyı "tamamen içler acısı" olarak kınadı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde Kremençuk'un şu ana kadar çatışmada doğrudan darbe almaktan kurtulduğunu söyledi.

Tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı korumakla yükümlü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirdi.