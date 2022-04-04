Ödemeler Bugün Başladı: Emeklilere En Az 8350 TL Ödeme Yapılacak. Emekli vatandaşlara son dakika müjdeli haberi geldi. Hesaplara 8350 TL tutarında bir ödeme yapılacak. Emekli vatandaşlar, bu ödemeleri anında hesaplarından çekebilecek. İşte konu ile alakalı deseler ve çok daha fazlası...

Emeklilere 8350 TL Ödeme Yapılması Detayları Neler?

Kamu bankalarından (Vakıfbank, Ziraatbank, Halkbank) işlem gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen emekli vatandaşların emekli maaşları banka üzerinden olması koşulu vardır. Ziraat, Vakıf veya Halk Bankası üzerinden alınan emekli maaşları hesabı ile 5 dakika içinde sonucun öğrenilmesi mümkün hale gelecektir.

Vakıfbank ile Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayarak işlem gerçekleşecek vatandaşlar açısından başlatılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bazı koşullara uygun olmaları gerekir. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Kredi puanlarının 1100 ve daha da üzerinde olması halinde yalnızca yüksek limitli şeklinde düşük limitli kredilerde de gelir belgesiz bir şekilde nakit kullanım avantajı elde edebilir.

Emekli vatandaşlar için ödenecek olan 8350 TL'lik ihtiyaç kredisi kullanıma hazır şeklinde emekli vatandaşın hesabında görünecek. Belirtilen bu kampanyalar yalnızca Vakıfbank ile Ziraat Bankası üzerinden değil diğer taraftan Halk Bankası üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar açısından geçerli olmaktadır. Diğer kamu bankaları üzerinden de gerçekleştirilecek müracaat işlemlerinde aynı şartlar dahilinde emekli maaşı hesabı üzerinden nakit bir şekilde 8350 TL'lik ihtiyaç kredisinin kullanılması avantajı sağlanıyor.