PTT nakit ödemeler yapmaya devam edecek ve nisan ayı sonuna kadar 100.000 TL ödeyecek

PTT üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere müjdeli haber geldi. PTT bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu yeni kampanyada bireysel tüketici kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. PTT üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler verilirken nakit ihtiyacı olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. PTT bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak nakit ihtiyacı olması durumunda Kredi ödemelerini gerçekleştirmeleri halinde ihtiyaç kredisi işlemlerini yapmaları durumunda vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu kredilerden faydalanarak nakit ihtiyacının olması durumunda bireysel tüketici kredisi kullandıracağını açıkladı.

PTT üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi almak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da bu bankadan Aktif Bank ile birlikte yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. PTT ve Aktif Bank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında Cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız ve ihtiyaç kredisi ödemenize hemen gerçekleştireceksiniz. PTT ve Aktif Bank üzerinden başvuru gerçekleştirerek vakit kullanacak olan kişiler acil ihtiyaçları olması durumunda bu bankadan 100.000 TL'ye kadar kredi değerlendirmesi olabilir ve nakit kredi kullanabilmektedir. PTT üzerinden sizlerle başvurunuzu gerçekleştirerek dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.