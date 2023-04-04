Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek yeni bir kredi ödemesi verileceği,duyuruldu

Halkbank tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan emeklilere 100.000 TL'ye kadar kendi maaş hesapları üzerinden ödemeler verileceği duyuruldu. Halkbank müşterisi olan tüm emekliler için gerçekleştirilecek olan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan emeklilere başvuru şartlarına uygun olarak işlemler gerçekleştirilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde kişilerin hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Halkbank müşterisi olan ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken banka müşterisi olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar emekli maaşı hesapları üzerinden işlem yaparak kredi alabilmektedir.

Halkbank emekli kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 5 dakika içerisinde sizler de 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni Kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar verilirken 100.000 TL kredi kullanacak olan kişiler bankadan 24 ay vadeli kredi ödemesi alabilmektedir. Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan tüm emekliler banka şubelerine giderek de işlem yapabilmektedir.

Halkbank sadece müşterilerine İhtiyaç Kredisi olarak değil aynı zamanda Kredi kullanacak olan vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka diğer bankalardaki olan tüm borçlarını kapatan borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır. Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız Halkbank internet sitesi üzerinden güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.