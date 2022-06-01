PTT nakit kredi isteyenlere 33.000 TL ödeme yapacak! Gişelerden, SMS atarak, ATM'den ödenecek...

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, 33000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabiliyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunuluyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar PTT'nin Aktif Bank ile yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılabilir ve uzaktan da SMS atarak, başvurusunu gerçekleştirebilir.

Ekonomik sıkıntı yaşayan bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri, bankaların başında gelen PTT yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle banka kredi puanı düşük olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar PTT üzerinden yapmış oldukları kredi kampanyası ile birlikte şartları uygun olması durumunda kredi onayını alabilecek ve PTT'nin aktif Bank ile yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın krediyi kullanacak olan kişinin TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere sonuç verilecek, onaylanan tutarı, isterseniz banka şubesinden isterseniz de ev veya iş adresi üzerinizden kullanabileceksiniz.

Ptt üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsak, gelir belgesiz olarak bu işlemleri yapabilmeleri için bankadan emekli maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT'ye taşıyarak, hemen başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit onay alabileceksiniz.

Sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilerde TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte PTT üzerinden başvuru gerçekleştirmesi mümkün olmaktadır. Aktif Bank aracılığıyla kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, PTT gişelerinden, PTT ATM'sinden ve aktif bankın n-kolay kredi, internet sitesi üzerinden de işlemlerini yapabiliyor.

Başvuru yapacak olan kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi faiz oranları belli olmaktadır.