Altın alamayanlar karalar bağlamasın! İslam Memiş'te umut tükenmez! Altından daha fazla kazanın deyip açıkladı

Altının yavaş yavaş yükselmeye başlaması altın alamayanları üzmeye başladı. Altın yorumcusu İslam Memiş altın alamayanların üzülmemesini söyledi.

Güncel 05.01.2023 - 09:58 05.01.2023 - 09:58 Alp Eren
Altın alamayanlar karalar bağlamasın! İslam Memiş'te umut tükenmez! Altından daha fazla kazanın deyip açıkladı

Altından daha fazla kazanın deyip açıkladı. Altın alamayanlar karalar bağlamasın! İslam Memiş'te umut tükenmez! İslam Memiş yaptığı açıklamada altın alamayanlar için çok önemli tavsiyelerde bulundu. Memiş altın yerine çok kazandıracak bir yatırım aracını açıkladı. İşte İslam Memiş’in açıkladığı çok önemli yatırım aracı hakkında detaylar…

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Getirisi Çok Altın Kadar Kazanabilirsiniz

Altın uzmanı İslam Memiş altının yükselmesini uzaktan izleyerek yatırım yapamayanlara çok önemli bir yatırım aracını tavsiye etti. İslam Memiş getirisi yüksek olan bu yatırım aracını gümüş olarak açıkladı. Altına yatırım yapanlar kazanmaya başlayınca altın alamamış olanlar için İslam Memiş fırsatın kaçmadığını belirterek bu kişilerin getirisi yüksek olan gümüşe yatırım yapmalarını önerdi.  Memiş gümüşe yatırım yapanların kaybetmeyeceğini ifade ederek en kısa zamanda gümüş almalarını önerdi. 

İslam Memiş altın alamayanlara kar ettiren emtiayı açıkladı. Her değerlendirmesinde gramdan söz eden Memiş, özellikle altın almakta zorlananlara gümüş almalarını önerdi. Gümüşün değerinin düzenli olarak artmaya devam etmesi sebebiyle Memiş gümüşü tavsiye ettiğini belirtiyor. Gümüşün gramı  14 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Çok fazla birikim yapmadan harçlıklar bile biriktirilerek gümüş almak mümkün olabilir. Böylece köşede birkaç gram gümüş bulunacak ve bu da bir süre sonra size kazandırmaya başlayacak.


Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24 sorumluluk kabul etmez

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