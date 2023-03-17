PTT nakit ihtiyaçlarını ödeme yapacağını açıkladı, 100.000 TL limit hazırladı

PTT yapmış olduğu yeni nakit kredi kampanyası ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi hızlı bir şekilde veriliyor. PTT üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız nakit kredi başvurunuzu yapmak için en yakın banka şubesi üzerinden veya sms ile servisini kullanarak 100.000 TL bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 24 ay vadeli 100.000 TL krediyi sadece 18 yaş üzeri olan tüm bireysel müşteriler için vermektedir.

PTT ile birlikte anlaşma yapan Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız uygun faiz oranları ile birlikte sizler de Bu bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabilir ve kredi başvurunuzu yaparak Aktif Bank üzerinden kredi puanınız düşük olsa bile onay alabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa PTT yazdıktan sonra boşluk bırakarak 11 haneli kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri halinde PTT ve Aktif Bank arasında yapılan Kredi kampanyasına katılabileceklerdir. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli olup emekli maaşını da PTT üzerinden almaları durumunda banka emekli maaşı hesapları üzerinden kredi puanı düşük olsa bile daha önce icralık ve avukatlık olsanız bile sizlere 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi ve borç kapatma kredisi vermektedir.