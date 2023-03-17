Bankamatik kartı hesabınız üzerinden 100.000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz, 3 Banka açıkladı

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan Açıklama ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların diledikleri zaman ödemelerini alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan Açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 banka üzerinden yüksek limitli 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği duyuruldu.

3 banka tarafından bankamatik kartı hesaplarınız üzerinden ödeme almak istiyorsanız hangi bankada hesabınız varsa o bankanın internet bankacılığı şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kredi başvurunuzu gerçekleştirerek uygun faizlerle bu kredileri kullanabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan Açıklama ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve nakit kredi ödemesi uygun faiz oranları ile birlikte yapılarak sizlere sunulacak.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak işlem yapmak istiyorlarsa bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihini yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj atabilirler ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank ve Denizbank üzerinden de Banka hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulamalarını kullanırken banka müşterisi olmayan vatandaşlar bu bankaların internet sitesi üzerinden veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden kredi imkânından faydalanarak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru yapabilmektedir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına gönderebilirsiniz.