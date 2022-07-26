PTT nakit ihtiyacı için vatandaşlara 40.000 TL'ye kadar ödemeleri Kendi hesap numaralarına yapacağını açıkladı

PTT üzerinden başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak alabilecekleri Kredi kampanyalarından olan ve aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında verilecek olan 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası için başvuru yapacak olan vatandaşlara şartlar açıklandı.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 40.000 TL'ye kadar ödemeler verilirken bireysel müşteri olmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli kredi kullandırılmaktadır. 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlanacaktır.

40.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu Kredi kampanyalarından başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisini hemen alabilmektedir.

PTT üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda PTT'nin başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına SMS atarak ve Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak başvuruda bulunabiliyorsunuz.

Sms ile PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

30 50 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrendikten sonra en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte kredi kullanabilmektedirler. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında Kredi kullanacak olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri almak istiyorlarsa ve emekli maaşı alıyorlar ise emekli maaşlarını banka şubelerine taşıması gerekmektedir.