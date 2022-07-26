Bugün Saat 17'den sonra başladı, Başvuru yaparak nakit almak isteyenlere destek ödemesi 50.000 TL oldu

Yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapan Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar destek ödemesi alacak olan vatandaşlar, bu akşam itibariyle internet bankacılığı üzerinden başvuru yapar ise kredi onay alacak.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, başvuruları dahilinde hızlı bir şekilde işlemlerini banka şubelerine gitmeden de yapabilecek ve onaylanan tutar kadar krediyi istedikleri zaman hesabına internet üzerinden yatırabilecek. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, bu akşam itibariyle birlikte kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlardan banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işlem yapılarak kredi kullandırılmak istendiği açıklandı.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi, bankanın internet sitesine girerek, İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu doldurarak yapabilirsiniz. Akbank 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı göndermeniz durumunda da kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Banka hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden kredi almak istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi puanı uygun olması durumunda kendi kredi puanına göre, faiz oranlarından da yararlanarak 36 ay vadeli 20000 TL kredi kullanabilirler.

YAPI KREDİ BANKASI

20000 TL'ye kadar kredi kullanabileceğiniz bir diğer banka olan Yapı Kredi Bankası da SMS ile ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7 24 kredi başvurusu almaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi başvurularına, cep telefonları üzerinden SMS atarak almak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden veya SMS Kredi servisinden sonuç öğrenebilecek. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazın daha sonra bir boşluk bırakarak aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka, değerlendirmeyi yaparak sizlerin ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri, mesajını göndermektedir...