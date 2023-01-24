22:50'de emekliye müjde geldi, Emekli maaşlarına ek olarak, 33.000 TL ödeme verecek banka açıklandı

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olmaları durumunda ödemeler hızlı bir şekilde, Akbank tarafından verilecektir. Akbank, yeni yapmış olduğu Emekli Kredisi kampanyası ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirerek banka müşterisi olmanız durumunda kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler için yapılan bu kampanyada, maaş müşterisi olmanız durumunda işlem yapabilirsiniz. Emekli maaşını Akbank şubelerine taşıyarak, başvuru gerçekleştirecek olan kişiler, ihtiyaç kredisi haricinde verilecek olan emekli promosyonlarından da faydalanabilmektedir.

Akbank Kredi Kampanyası...

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara gerçekleştirilecek olan bu kredi kampanyasında belirli şartlar dahilinde ödemeleri SMS ile de hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz kredi limitini yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj gönderin.

Bu şekilde başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılır, onaylanan tutar banka şubeleri üzerinden veya Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanmanıza olanak sağlanır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru gerçekleştirmek için aynı zamanda en yakın banka şubesine giderek de işlem yapabilirsiniz.