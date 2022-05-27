PTT nakit dağıtmaya başladı! TC kimlik numarası son hanesi 0,2,4,8,6 olanlar onay alıyor

PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar yeni bir kampanyaya katılabiliyor. Özellikle daha önce bankalardan başvurularını gerçekleştirerek kredi puanı yüzünden onay alamayan kişilere PTT ve aktif Bank aracılığı ile 40.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı veriliyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin t.c kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi alabileceğini söyleyebiliriz. PTT ve aktif Bank aracılığı ile verilecek olan bu krediler bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara 18 yaşından büyük olması durumunda ödenmektedir. Başvurunuzu ister PTT üzerinden isterseniz de Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak katılabilirsiniz. PTT üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan kişi bankaya vermiş olduğu t.c kimlik numarası üzerinden sorgulaması gerçekleştirdikten sonra onaylanacaktır.

PTT üzerinden t.c kimlik numarası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

PTT başlatmış olduğu bu kredide bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yaparken kişilerin rahat bir ödeme yapabilmesi için 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmaktadır. PTT üzerinden 40.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde isterlerse 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan kişi 40000 TL'ye kadar onay almak için en yakın PTT şubesine gidebilir.

PTT şubelerine gittiğiniz zaman kimliğinizi verdiğiniz vakit itibariyle bireysel müşteri temsilcisi sizlerin kredi başvuru formunu doldurmanızı isteyecek ve daha sonra sistemden giriş yaparak kredi başvurunuzu gerçekleştirecek. Onay almanız ile birlikte PTT sizlere ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri mesaj ile gönderecek.

PTT üzerinden şubelere gitmeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise cep telefonları üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermesi yeterli olmaktadır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar nakit kredi almaları durumunda onaylanan tutarı en yakın PTT şubesinden kimlikleri ile birlikte kullanabilmektedir.

PTT ayrıca emekli olan vatandaşlara da ayrı bir kredi kampanyası yapmaktadır. PTT üzerinden emekli maaşını alan vatandaşlar 80.000'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabiliyor.