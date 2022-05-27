0.79 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi verecek olan bankaların listesi yayınlandı

Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilere yeni bir kampanya Haberi geldi. Bankalardan düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler bazı şartlara uygun olması durumunda kamu bankaları üzerinden 0.79 faiz oranları ile kredi kullanabilecek. Bireysel müşterilere verilecek olan bu kredilerde Kredi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. 0.79 faiz oranları ile Haziran ayı itibariyle başlayacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar daha önce Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için bu bankada bir hesabı olması ve hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olması gerekiyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanya sana katılacak olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden sadece 10.000 TL'ye kadar 0.79 faiz oranları ile kredi alabilecek. Ziraat Bankası yapacağı bu Kredi kampanyasına Haziran ayı içerisinde başlatacak. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanacak haber ile birlikte Kredi başvurusunu yapacak olan vatandaşların bankanın internet sitesine giriş yaparak buradan 10.000 TL'ye kadar kredi vereceği bir başvuru sayfası oluşturulacak. Belirtilen başvuru sayfasına başvurunuzu gerçekleştirerek kredi onayı alıp almadığınızı görebileceksiniz.

Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank'ın da bu kampanyaya katılacağı konuşulmaktadır. Bankalar yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle emekli olan vatandaşların kendi bankalarından maaş almalarını istemektedir. Şartları uygun olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 0.79 faiz oranları ile kredi başvurusu yapıp onay alamazsa bankanın güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedir. Bankaların güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak istiyorsanız resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi onayı alabilirsiniz.