PTT Muslukları Açtı! Nakit Vereceğini Açıkladı! İsteyen Kişilere Hemen Gişelerden İsteyenlere Ev İş Adresinde Ödeme . Son dakika haberi ile ptt nakit kampanyası başladı... PTT'den Son Dakika Nisan Ayına Özel 10.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası İlanı! Başvuru Şartları Nelerdir? PTT'den son dakika bomba gibi bir kredi kampanyası ilanı geldi. 2022 dönemi nisan ayı için faiz oranları açıklandı.

PTT İhtiyaç Kredisi Nisan 2022 Kampanyası Detayları Neler?

Kamu bankaları ve özel bankalar dışında kredi verme yetkisi bulunan nadir kurumlar arasında yer alan PTT, 2022 nisan ayında aktif banka aracılığı ile gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında ihtiyaç kredisi paketini ilan etti. 2 ayrı paketi bulunan PTT'nin bir paket içerisinde emekli maaş müşterileri için iki pakette ise bütün hemen herkes faydalanabilecek.

PTT'nin Emekli Maaş müşterileri İçin Başlattığı Kampanya Detayları Neler?

PTT emekli maaş müşterilerine özel bir şekilde oluşturmuş olduğu paketi de açıkladı. 80 bin TL'ye kadar kredi sağlanıyor ve kredi kullanımında alt limit 1250 TL'lik ve en üst limit ise 8 bin TL'lik taksit ödemelerimi yapılması şeklinde açıklama yapıldı. Kredi faiz oranları en düşük 2.49 ve en yüksek ise 3.39 şeklinde açıklanan okula PTT kredi kullanımında bir şart öne sürdü. Yani kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler faydalanabilir.

PTT’nin Herkese Özel Bir Şekilde Oluşturduğu Kredi Kampanyası Detayları Neler?

PTT'nin herkes için geçerli bir şekilde sunduğu kredi kampanyası detaylarına gelince; %3.29'dan başlangıç yapan faiz oranları ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde 30 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanımı mümkündür. Başvuru yapmak isteyenler KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj olarak gönderebilirler. Bu şekilde başvuru yapmış olacaksınız.