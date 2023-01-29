PTT kredi notu düşük olup, Bankalardan nakit alamayan kişilere ödeme vereceğini açıkladı

Ptt, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Aktif Bank ile birlikte anlaşmalı olarak ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilecek. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi verilecek. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt, emekli olan kişilere de kredi imkanı sağlarken, maaşını bu bankadan alan tüm emeklilere daha yüksek limitlerde kredi imkanları sağlamaktadır. Ptt üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olacak olan kişilerin gelir belgesiz olarak kredi imkanından faydalanabilmeleri için bankalardan, icralık ve avukatlık bir durum olmaması yeterlidir.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Kredi puanı düşük olan müşterilere kredi veren bankaların başında Aktif Bank geliyor. 36 ay vadeye kadar 50.000 TL krediyi bu bankadan sadece kimliğinizi kullanabilirsiniz. Üstelik banka şubelerine gitmeden de kredi kullanmanız mümkündür.

Aktif Bank ve PTT 50000 TL kredi için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı yazdıktan sonra 30 50 ye mesaj atarak da yapabilirsiniz. PTT başvurusu onay alan müşterilere banka hemen sonucu söyleyecektir. Krediyi de banka şubesinden değil kendi ev adresinden kullanabileceksiniz..