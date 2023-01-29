Faizsiz kredi dönemi başladı! Bankalardan sıfır faiz oranları ile nakit almak çok basit!

SON DAKİKA: Faizsiz nakit kredi kullanacak olan kişiler için başlatılan yeni kampanya, Ziraat Katılım Bankası üzerinden işlem yaparak onay alabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte son dakika haberi olarak sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesini artık faizsiz olarak yapacağını açıkladı.

Ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Ziraat Katılım Bankası faizsiz olarak ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kullanacak olan kişilere uygun kar payı oranlarıyla birlikte kredi ödemesi vermekte.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankaların uyguladıkları kredi politikalarına uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaşları bankalara taşındıktan sonra kredi başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Kamu Katılım Bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası üzerinden de 100 bin TL'ye kadar faizsiz olarak kredi kullanabilirsiniz. Bu krediler de alacağınız kredi miktarından sonra 24 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler uygun kar payı oranları ile birlikte bu kredileri istedikleri banka şubesinden kullanabilirler.

Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortalarının olması emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankadan almaları gerekmektedir. Bu şartlara uygun olduğunuzda banka sizlere hemen kredi kullandıracaktır.