Bankaların kolay başvuru imkanı tanıdığı mobil bankacılık uygulamaları bankaya gitmeye gerek kalmadan kredi ve kredi kartı başvurusunu evden yapabilmeyi sağlıyor. Acil nakite ihtiyaç duyanlar giyim, sağlık, barınma, ulaşım ve benzeri farklı sektörlerde oluşan ihtiyacını karşılamak isteyenler için PTT Bank yeni kredi paketini duyurdu.

Aktif Bank PTT emekli kredisi kampanyası ile 50.000 TL'ye kadar kredi tutarını 36 ay vadede geri ödeme fırsatı sunuyor. Uzun vadeli esnek geri ödemeli limiti sunan PTT emekli kredisi için tek bir şartı yerine getirmek yeterli oluyor.

PTT 50 BİN TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT emekli kredisine başvuruda bulunmak isteyenler mobil uygulama üzerinden veya kısa mesaj yolu ile başvuruda bulunabiliyor. 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin bankada kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden mesaj göndermesi yeterli oluyor. Sms ile başvuruda bulunmak isteyenler cep telefonunun mesaj kısmına TC kimlik numarasını yazıp 3050'ye göndermesi yeterli oluyor. Başvurular mobil uygulama veya PTT müşteri hizmetleri hattı üzerinden tamamlanabilir.

PTT 50 BİN TL EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT Aktifbank emekli kredisi 50.000 TL'ye kadar %3.19 faiz oranı üzerinden değerlendirilebilir. 36 ay vadeli bu kredi ayda sadece 2.698 TL ödeyerek hesaba yatırılacak. Bu hesaplamaya göre her emekli günde 89 TL ödeyerek 50.000 TL kredi fırsatından yararlanabilecek.

PTT emekli kredisine başvuruda bulunmak isteyenler Eylül ayı içerisinde sunulan düşük faiz oranlarını değerlendirebilir. Emekli maaşını banka şubesinden alan her emekli bankanın sunduğu kredi veya kredi kartı teklifinden faydalanabilecek. Üstelik banka yıl içinde indirim kampanyaları ile ucuza alışveriş yapabilme fırsatı da sunacak.