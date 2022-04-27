PTT Kargo cumartesi çalışıyor mu? PTT Kargo hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor?

Koronavirüs nedeniyle en fazla öne çıkan sektörler arasında şüphesiz kargo var. Bu konuda kapanmalar söz konusu olduğunda da faaliyetlerini ara vermeden sürdüren kurumlardan PTT’nin hangi günler çalıştığı merak ediliyor. PTT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen veya hafta sonu işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler bu konuyu araştırıyor. Gündem haberleri arasında PTT’nin çalıştığı günler ve saatler kargo işlemleri olanların takip ettiği konular arasında bulunuyor.

PTT kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Bankacılık işlemlerinin yanı sıra kargo işlemleriyle de öne çıkan kurum, hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında çalışmaktadır. haber içeriklerine göre 12.30-13.30 arasında ise personelin öğle arası molası nedeniyle hizmet verilmemektedir.

PTT kargo cumartesi günü çalışıyor mu?

PTT’nin merkez şubeleri cumartesi günü 13.30’a kadar çalışırken, kargo dağıtımı gerçekleşmemektedir. Cumartesi günü gelen kargonuzu bir an önce almak istiyorsanız, şubeye gidip bizzat kendiniz teslim almanız gerekmektedir.

PTT’nin faaliyetleri

PTT Genel Müdürlüğü, 2013’te TBMM’deki tasarıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline geldi. PTT idaresi kapsamında müşterilerin beklentilerinin karşılanması için işyeri ağı bulunuyor. PTT’nin çalışmalarını yürütebilmesi için acentelik açılır ve gerekli tespitin yapılmasının kurulum işlemleri gerçekleşir.

Posta sektörünün üst kurulu olan BTK, dağıtım hizmetlerinin hiçbir aksama yaşanmadan yürütülmesi konusundaki talimatıyla tüm tedbirler alınarak gönderi türlerinin tamamıyla ilgili hizmetler verilmektedir. Kayıtlı gönderi teslimindeyse koronavirüs tedbirleri çerçevesinde temassız teslim modeli uygulanmaya başlandı. PTT Kargo, pazar günleri ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Yurt dışından gelen gönderilerde dağıtım eskisi gibi devam etmekte ve COVID-19’un etkisinin çok yüksek olduğu dönemde ülkelerin uçuşlarını durdurması nedeniyle Turpex dışındaki diğer posta gönderilerinin kabulü durdurulmuştu.

PTT Kargo ne zaman açıldı?

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008’de PTT’nin hizmete açtığı taşımacılık firması olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde hizmet veren PTT Kargo, alanında en ucuz hizmet veren firmalardandır. Türkiye genelinde 82 başmüdürlük, 1019 merkez şube, 2729 alt şube ve 506 acenteyle hizmet veren PTT Kargo’nun 4250’den fazla şubesi bulunmaktadır. Her yıl daha fazla şubeyle hizmetlerini artıran PTT Kargo taşımacılık anlamında Türkiye’de önemli bir misyon üstlenmektedir. Pandemi döneminde çalışmalarına hız veren PTT Kargo, gönderilerin en sağlıklı şekilde teslim edilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Kaynak: https://www.haber365.com.tr/ptt-kargo-cumartesi-dagitim-yapiyor-mu-cumartesi-calisiyor-mu-ptt-kargo-hafta-sonu-calisma-saatleri-h278684