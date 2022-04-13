PTT İle İşbirliği Yapmıştı! O Banka, Vatandaşlara 40.000 TL Veriyor. Acil nakit problemi bulunan vatandaşlara ATM'den ya da ev adreslerinde 40 bin TL'ye varan destek kampanyası an itibariyle başladı. Acil destek ihtiyaçlarınız açısından anında 40 bin TL'lik kredi dönemi başladı işte Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde…

Son zamanlarda yaşanan pandemi dönemi ile para ihtiyacını gittikçe artması vatandaşları zor bir duruma sürükledi. Para ihtiyacı bulunan vatandaşlar, devlet destekleri ile beraber bankaların sundukları kredi kampanyalarına katılım sağlayarak acil para ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Yapılan son açıklama ile beraber 40 bin TL'ye varan kredi onayı almak isteyen vatandaşlara Aktif Bank tarafından anında kredi onayı sunulacağı açıklandı. Aktif Bank üzerinden 40 bin liraya varan kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi notu düşük olmaları halinde dahi bu kredileri anında kullanabilecek.

Aktif Bank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Aktif Bank ile PTT arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 40 bin TL'ye kadar kredi tutarı vatandaşlara sunulacak. Oturduğunuz yerden anında ne kadar kredi onayı alacağınızı görmek istiyorsanız SMS atabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj bölümüne girdikten sonra arasında boşluk bırakacak şekilde kredi yazın, T.C. kimlik numaranızı da yazın 3050 Numarasını gönderin. 5 dakikalık süreç içerisinde Aktif Bank tarafından sizlere kısa bir mesaj gelecek ve bu mesajda kredi onayının verilmesi durumunda en yakın Aktif Bank şubesi başta olmak üzere internet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden 40000 TL'lik nakit paranın hesabınıza aktarılması gerçekleşecek.