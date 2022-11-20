Emekliye müjde! Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 36.000 TL nakit ödeme alabilirsiniz

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyada emekli maaşı alan kişilere ₺36.000 lira kredi imkanı sağlanacağı ve bu kredilerde İhtiyaç Kredisi olarak hesaplarına yatırılacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da aynı gün içinde ödeyebileceksiniz. Kamu bankaları olan bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılacak onaylanan krediler başvuru şartlarına uygun olan kişilerin hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde alacakları bu krediler ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faizlerle sizin hesabınıza yatmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde hem emekli kredisi hem de borç kapatma kredisi verecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız emekli kredisi kullanabilmeniz için öncelikli olarak maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ayrıca borç kapatma kredisi vererek diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak da internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden masrafsız Kredi imkanı da sağlamaktadır.

Emekli maaşı alan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar bu kampanyalara katılarak düşük faizli kredi kullanabilir.