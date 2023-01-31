PTT hesabı olan, olmayan herkes yararlanacak! PTT'den TC kimlik son rakamına göre 10-20-30-40 bin TL ödeme verilecek

TC kimlik son rakamına göre 10-20-30-40 bin TL ödeme almak isteyenlere PTT üzerinden duyuru yapıldı. Son zamanlarda emekli maaşlarını PTT'ye taşıyarak nakit kullanacak olan herkese, ödemeler verileceği açıklandı. PTT yapılan bu kampanyada artık sadece emekliye değil, bireysel müşteriler için de muslukları açtı. TC kimlik son rakamına göre 10-20-30-40 bin TL ödeme alacak kişiler PTT ihtiyaç kredisi başvuru yapacak ve bu krediler, Aktifbank aracılığı ile birlikte ödenecektir.

PTT KREDİ KAMPANYASI

TC kimlik son rakamına göre 10-20-30-40 bin TL ödeme alacak kişiler için yapılan yeni kampanyada, PTT üzerine düşen görevi fazlasıyla yapacak. PTT üzerinden düşük faizli nakit kredi alacaksınız ve bu krediler 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli hesabınıza yatacaktır. Kredi notu düşük olan kişiler de bu 40 bin TL kredi kampanyasına katılabileceklerdir.

Aktifbank ile birlikte verilen bu kredilerde sağlanan kredi desteği limitleri gelir belgesiz olarak vatandaşlara ödenecektir. PTT üzerinden sizlerde başvuru yapmak istiyorsanız SMS atarak da hemen işlem yapabileceksiniz.

SMS İLE BAŞVURU

PTT ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp, TC KİMLİK numarasını yazarak, PTT'ye kayıtlı cep telefonu numarası üzerinden 3050 numarasına mesaj atması durumunda Aktifbank kredi başvurusu yapacaktır. PTT düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan ve SMS ile onay alan kişiler, Genel müdürlük tarafından aranacak ve bu ödemeleri nasıl alacağınızı sizlere soracaklardır. En yakın PTT şubesinden SMS ile onaylanan tutarı kullanabilirsiniz. PTT yaptığı bu açıklama ile birlikte, aynı zamanda emekli maaşlarını kendi bankasından alan kişilere de ödemeler vermeye devam edeceğini duyurdu.