Flaş Haber! Emekliler için yeni ödeme haberi! En düşük emekli maaşı alanlara yeni promosyon ödemesi olacak

1 Şubat tarihi ile birlikte, emekli olan kişilere Emekli promosyon ödemeleri devam edecek. EYT ve emeklilik bekleyen herkesi de yakından ilgilendiren bu haber ile birlikte, emekli maaşlarına ek olarak verilen Emekli promosyon ödemeleri artış gösteriyor. En düşük emekli maaşı 5500 TL olduğunu 2023 yılında, Mart ayında yeni bir Emekli promosyon fiyatları belli olacak. Özel bankaların yaptığı yüksek promosyon ödemeleri haricinde, kamu bankaları da destek olarak vatandaşlara promosyon vermektedir.

En düşük emekli maaşınız ile bile, yüksek Emekli promosyon alabileceksiniz...

1 Şubat itibariyle rakamlarda değişikliğe giden bankalar, yapılan yeni ödemeler ile birlikte Emekli maaş hesaplarına ödemeleri 8000 TL'ye kadar çıkarttı. Bankalar üzerinden sizlerde 3 yıl boyunca maaş taahhütü vererek nakit almak istiyorsanız, Emekli maaşınız üzerinden 8000 TL promosyon alabilirsiniz.

Bankalardan maaş almanız durumunda ödenecek olan bu Emekli promosyon ödemesi, 8000 TL'ye kadar devam edecek. Özel bankaların yaptığı bu kampanyalara nazaran Kamu bankaları da ödeme vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden, 10 bin TL üzerinde maaş alanlara 5000 TL emekli promosyonu ödemesi olacaktır.

Bankalar yapılan bu açıklamalar ile birlikte emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıyan kişilere sadece promosyon ödemesi değil aynı zamanda ödeme alacak olan kişilere, acil durum kredisi, emekli kredisi, kredi kartı ve borç kapatma kredisi imkanı da sunacaktır. Emekli maaşlarınıza ek olarak alacağınız bu ödemelerden sizlerde istediğiniz zaman faydalanabilirsiniz. Emekli maaşları 5500 TL ve üzerinde olan herkes, maaş taşımasını yaptığı bankadan SGK destekli olarak en düşük 5000 TL'ye kadar promosyon alabilmektedirler.