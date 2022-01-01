PTT Gişelerinden TC Kimlik Numaranızı Verdiğiniz Takdirde 5000 TL Nakit Ödemesi Alabilirsiniz! PTT bazı son dakika kredi haberleri verdi. Uygun faiz oranları ile anında nakit fırsatı başladı. PTT duyurusunun ardından ihtiyaç sahipleri sadece kimlik ibraz ederek PTT Aktifbank kredisi alabilecek. PTT gişelerinden alacağınız kredinizi Aktifbank ile varılan anlaşma çerçevesinde kullanacaksınız. PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen 18 yaşını doldurmuş kişiler başvuruda bulunabilirler.

Son dönemde PTT özellikle kredi kullandırdığı tüketicilerle düşük faizli işlemlere başlamıştır. Kredi notu düşük olsa dahi kredi ihtiyacı olan kişiler PTT aktif bankasından izin alabilmektedir. PTT kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekmektedir.

PTT Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT ihtiyaç kredisine başvurmak için size en yakın PTT şubesine gidiniz. PTT gişelerinden kredi başvurusunda bulunabilir, kimliğinizle anında sonuç alabilir, onaylanırsa parayı kullanabilirsiniz. PTT de bu kapsamda özellikle kredi notu düşük kişilere yönelik bir kampanya başlatıyor. Banka kredi notu 1100'ün altında olan ve diğer bankalarla herhangi bir kaygısı olmayan kişiler başvuru yaparak hemen onay alabilecekler.

PTT SMS ile Kredi Verebileceğini Açıkladı

Banka, PTT üzerinden yapılan kredi başvurularında müşterilerine SMS işlemlerini gönderiyordu. SMS ile kredi kampanyasına başvurmak isterseniz, kredi yazıp bir boşluk bırakarak T.C. Kimlik numaranızı yazıp 3050'ye gönderin. Kredi sonucunu mesajınızı gönderdikten sonra 5 dakika içinde alacaksınız ve Onaylamış olduğunuz kredi için ev veya iş adresinizde sizinle randevu ayarlanarak kredi kullanılacaktır. Ayrıca bankanın internet sitesi nkolaykredi.com.tr üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

PTT Tarihçe

170 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan PTT, Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Artık çeşitli alanlarda hizmet veren bir anonim şirkettir.

PTT, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı genel müdürlüğüne bağlı köklü bir devlet kurumudur. Türkiye'nin posta teşkilatı olan PTT'yi akıllı telefonlar ve internet icat edilmeden önce mektuplar, ankesörlü telefonlar ve jetonlu telefonlar ve telgraflar aracılığıyla tanıdığımızı söyleyebiliriz. Önemli yapısal değişiklikler yaşayan PTT, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amacıyla 2013 yılında anonim şirkete dönüştürülmüştür.

Ptt resmi müşteri hizmetleri telefon numarası: 444 1 788