Sadece TC Kimlik ile Başvuru Yapan 10000 TL Ödeme Alıyor! Son Tarih 3 Ocak 2022 Sakın Kaçırmayın

Üstelik düşük faiz ve uygun vade seçeneğinin yanı sıra gelir ve kefil şartı aranmıyor! Son başvuru tarihi ise 3 Ocak 2022 Pazartesi olarak açıklandı! Başvuru yapanlar yeni yıla 10.000 TL nakitle giriş yapacak. Peki hangi bankalar, ne kadar faizle 10 bin TL ödeme yapıyor? Aylık geri ödeme ne kadar? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle...

Milyonlarca vatandaş yeni yıla girerken acil nakit ihtiyacı nedeniyle ekonomik sıkıntılar da yaşıyor. Her ne kadar asgari ücret, memur ve emekli maaşları zamlanmış olsa da yeni yılın ilk günlerinde nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar bankaların cazip kredi paketlerini araştırıyorlar. Birçok bankadan 2022 yılı için müjde gibi düşük faizli, uygun vade seçenekli ihtiyaç kredileri sunuluyor. ING, Akbank, TEB, Denizbank ve Garanti BBVA'dan, kısa sürede başvuru yapanlara düşük faizlerle 10.000 TL anında nakit kampanyası! Bankaların 10 bin TL acil ihtiyaç kredilerinde geri ödeme tutarları da cazip. Detayları haberimizin devamında sizler için hazırladık...

ING'den Yeni Yılda Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

ING Bank, 2022 Ocak ayında başvuru yapacak müşterilerine %1,77 faiz oranıyla 10.000 TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu çerçevede 10 bin TL kredi kullanan bir müşteri, aylık 380,17 TL ödeme ile toplamda 13.733,62 TL ödeme yaparak kredi borcunu kapatabiliyor. Ayda sadece 380 TL'ye 10 bin TL ihtiyaç kredisi için başvurular ING Mobil ve ING İnternet bankacılığı üzerinden veya ING Bank şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Akbank'tan Ayda 400 TL Taksitle Kredi

Akbank'ta 2022 yılı itibariyle 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak müşterilerine %2,15 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle cazip kredi avantajı sunuyor. Akbank'tan aylık 408,30 TL taksitle 36 ay vadeli olarak 10.000 TL kredi kullandığınızda toplam 14.746,30 TL ödemiş oluyorsunuz. Akbank direkt ihtiyaç kredi başvuruları, Akbank Mobil, Akbank internet bankacılığı ve Akbank şubeleri üzerinden alınıyor.

TEB'den Aylık 370 TL'ye 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi

TEB, 2022 Ocak ayı itibariyle başvuru yapacak müşterilerine %1,77 faiz oranı üzerinden 36 ay vadeli olarak ayda 367 TL taksitle 10 bin TL ihtiyaç kredisi dağıtıyor! Başvurular başladı, kısa sürede başvurunuzu yaparak 10 bin TL nakite ulaşabilirsiniz.

Denizbank %1,94 Faizle Kredi

Denizbank'ta 10.000 TL acil nakit ihtiyacı çeken müşterilerine %1,94 faiz oranı üzerinden aylık 392 TL taksitle, toplamda 14.182 TL geri ödeme yapacakları kredi paketlerini hayata geçirdi. Böylece acil nakit ihtiyacı olan Denizbank müşterileri başvuru yaparak ayda sadece 392 TL taksitle acil giderlerini karşılayabilecekler.

Garanti BBVA %2,08 Faizle 10.000 TL Kredi

Son olarak Garanti BBVA da yeni yılın ilk günleri için %2,08 faiz oranı ve aylık 400 TL taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi paketlerini müşterileriyle paylaştı. Garanti BBVA müşterileri 10.000 TL olarak kullanacakları ihtiyaç kredilerini toplamda 14.556 TL olarak geri ödeyecekler. Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvuruları Garanti BBVA Mobil ve İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Garanti BBVA şubelerine bizzat müracaat ederek kredi başvurunuzu hızlıca yapabilirsiniz.