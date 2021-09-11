PTT Gişelerden Ödeyecek: TC vatandaşı olanları 10.000 TL veriyor...

PTT üzerinden yapılan yeni kredi kampanyası ile birlikte 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarımızı durumunda kullanabileceğiniz 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabileceksiniz. PTT ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin PTT gişeler üzerinden alabilecekleri bu nakit kampanyası aktif bank aracılığı ile verilmektedir. PTT ile aktif bank arasında yapılan anlaşmayla Kredi notu düşük olan kişiler 10 bin TL'ye kadar kredi onayı alabilecekler. PTT yapmış olduğu Bu kampanyada emekli olan çalışan ve devlet memuru olan herkese bireysel ihtiyaç destek kredisi olarak 10.000 TL vereceğini açıkladı.

PTT 10.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılıyor?

PTT üzerinden yapılan destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler 10.000 TL kullanmak istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek gişe işlemleri sırası alıp kimlikleri ile birlikte aktif bank kredi başvurusunda bulunabilirler. PTT gişe işlemleri ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında değerlendirme genel müdürlük tarafından yapılacağı için hemen sizlere sonuç verilmeyebilir. 10.000 TL'ye kadar yapılacak olan değerlendirmelerde banka kredi notu düşük olan kişilerde bu kredileri hızlı bir şekilde alabilecek.

PTT şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler ise SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri değerlendirmeye alacak ve 10 dakika içerisinde Kredi sonucunuzu sizleri söyleyecektir.

10.000 TL'ye kadar kredi onayı alan kişiler genel müdürlük telefonu sonrasında PTT şubelerine gidecek zamanı olmaması ile birlikte ev adreslerinde veya iş adreslerinde de bu kredileri kullanabileceklerdir. PTT aktif bank kredisini 36 ay vadeye kadar kullanan kişiler ilk taksit ödemesinde isterlerse 2 ay veya 3 ay erteleme yapabiliyor.

PTT emekli kredisi

PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşları da banka kredi kampanyası yapıyor. PTT üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı üzerinden aktif bank kredi başvurusu yaparak 80 bin TL'ye kadar emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. PTT aktif bank kredisi ile birlikte emekli olan kişilerin diğer bankadaki olan tüm borçlarını da tek bir yere toplayarak 36 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlayacaktır.